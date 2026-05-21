Radio Szczecin
Butelkomaty coraz mniej popularne, miasto ma jednak plan

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Miejskie butelkomaty odchodzą w zapomnienie, ale magistrat chce im dać jeszcze szansę.
Dwa lata temu w Szczecinie uruchomiono program rekomatów, czyli oddawania plastikowych butelek w zamian za punkty, które wymieniać można na zniżki i gadżety.

Popularny program stracił zainteresowanie, gdy w życie wszedł system kaucyjny - mówi rzecznik magistratu Paulina Łątka.

- O ile na przykład do końca kwietnia ubiegłego roku mieszkańcy Szczecina oddali ponad 11 tysięcy butelek do tych miejskich butelkomatów, to w tym roku - w analogicznym okresie - było już zaledwie nieco ponad 1300 butelek - tłumaczy Łątka.

Magistrat sądzi, że popularność rekomatów wróci wraz z nadejściem lata. - Miejskie butelkomaty zlokalizowane są w miejscach, które naturalnie generują pewien ruch, szczególnie w tym okresie letnim i wiosenno-letnim, na przykład na kąpielisku Arkonka czy skateparku na Osiedlu Majowym - dodaje Łątka.

Miejskich butelkomatów jest 5 i są zlokalizowane przy kąpieliskach lub miejscach rozrywki.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Dodaj komentarz 1 komentarz

Proponuję zrobić i pokazać społeczeństwu rachunek zysków i strat .. jak urzędnicy wywalają w błoto nasze ciężko zarobione pieniądze....

