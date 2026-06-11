Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Raport NIK krytycznie o ochronie Iny. Jest odpowiedź Wód Polskich

Region Julia Nowicka

Rzeka Ina. Fot. Zdzisław Tararako [Radio Szczecin/Archiwum]
Rzeka Ina. Fot. Zdzisław Tararako [Radio Szczecin/Archiwum]
Potrzebujemy zmian systemowych, by skutecznie chronić rzekę Inę - mówi rzecznik Wód Polskich. Raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje na poważne zaniedbania w ochronie wód rzeki i jej dopływów.
Raport NIK pokazuje, że ochrona rzeki Iny przed zanieczyszczeniami jest niewystarczająca

Raport NIK pokazuje, że ochrona rzeki Iny przed zanieczyszczeniami jest niewystarczająca

Jedną z głównych przyczyn ma być brak skutecznego monitoringu i sprawnego systemu alarmowania.

- Wody Polskie, prowadząc kontrolę gospodarowania wodami, mają ograniczone kompetencje w tym zakresie. Wymagane są więc działania legislacyjne, by na przykład ujednolicić system kontroli wód, który ma obecnie rozproszony charakter - wyjaśnił w rozmowie z Radiem Szczecin rzecznik Wód Polskich RZGW w Szczecinie Marek Synowiecki.

Synowiecki dodaje, że niezależnie od raportu NIK-u, Wody Polskie chcą wdrożyć pilotażowy program, zakładający punkty kontrolne na Inie. - Będziemy mieć cyfrowe narzędzie, które umożliwi nam kontrolę wylotów i zrzutów ścieków właśnie w skali zlewni Iny. Będziemy mieli po prostu w trybie 24 godziny przez 7 dni dane o sytuacji Iny i jej aktualnym zanieczyszczeniu - powiedział Synowiecki.

Według wyliczeń NIK-u, do oczyszczenia nie trafiło z tych terenów ok. 87 procent nieczystości ciekłych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Potrzebujemy zmian systemowych - wyjaśnił w rozmowie z Radiem Szczecin rzecznik RZGW w Szczecinie Marek Synowiecki.
Synowiecki dodaje, że niezależnie od raportu NIK-u, Wody Polskie chcą wdrożyć pilotażowy program, zakładający punkty kontrolne na Inie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wjechał autem w budynek
    (od 06 czerwca oglądane 2544 razy)
  2. Policjanci rozbili nielegalny, rodzinny biznes
    (od przedwczoraj oglądane 2372 razy)
  3. "Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2193 razy)
  4. Śnięte ryby w Odrze. Wody Polskie: to nie złota alga
    (od 05 czerwca oglądane 2151 razy)
  5. Stan nawierzchni na Jasnych Błoniach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2102 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

To ostatnie dni działania kultowej piekarni "Precelek" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Lendner
"Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zdalnie sterowane futurystyczne łodzie opanowały Odrę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przedszkolaki tanecznym krokiem weszły w kolejny etap edukacji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maciej Kopeć

Najnowsze podcasty