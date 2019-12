Mężczyzna wskoczył do Odry. Do zdarzenia doszło chwilę po 18.

Z nieznanych przyczyn mężczyzna skoczył z Trasy Zamkowej do Odry. Wędkarze, którzy łowią ryby w pobliżu mówią, że słychać było potężny plusk o tafle wody. Jak mówią, mężczyzna o własnych siłach unosił się na powierzchni. Wezwali pomoc. Straż Pożarna wyłowiła mężczyznę. Karetka zabrała go do szpitala. Na razie nie wiadomo, w jakim dokładnie jest stanie.