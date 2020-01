"Koperta" w służbie zdrowia? Komentarze wyników badania w "RSnW"

Każdy słyszał o lekarzach-łapówkarzach, jednak większość tego nie doświadczyła - mówili goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

To po badaniu wykonanym dla Wirtualnej Polski, która podaje, że ponad połowa respondentów zna minimum jedną osobę, która dała lekarzowi kopertę z pieniędzmi.Profesor Jacek Różański, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej analizuje skargi pacjentów dotyczące lekarzy. Jak mówił w naszym studiu, informacje o łapówkach to marginalne przypadki.- Skargi o wręczenie korzyści materialnej lekarzom to margines. Ja osobiście przypominam sobie jedną jedyną taką sprawę - powiedział Różański.- Do wyników takich badań czy sondaży należy podchodzić z dystansem - podkreślał doktor Adam Sandauer, honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów "Primum Non Nocere". - To, że 60 procent osób słyszało o zjawisku korupcji, to nie znaczy, że 60 procent lekarzy bierze łapówki.W 2014 roku według europejskiego badania opinii publicznej nasz kraj był liderem korupcji w służbie zdrowia.