B. Arłukowicz poparł kandydaturę B. Budki na szefa PO

Bartosz Arłukowicz poparł kandydaturę Borysa Budki na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

Obecnie europoseł, a niegdyś minister zdrowia ogłosił to podczas spotkania z działaczami Platformy Obywatelskiej w Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie. Sam Arłukowicz w piątek zrezygnował ze startu na szefa ugrupowania.- Uznaję za rozsądne i konieczne to, by wybory wewnętrzne w Platformie Obywatelskiej zakończyły się już w pierwszej turze. Uważam, że jest to niezwykle ważne, byśmy wszyscy razem mogli stanąć obok Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i ruszyć w tę najważniejszą dla Polski i dla nas wszystkich kampanię - mówił Bartosz Arłukowicz.O funkcję szefa Platformy Obywatelskiej walczy pięciu kandydatów - obok Borysa Budki i Tomasza Siemoniaka (wspieranego przez Grzegorza Schetynę) to również posłowie: Joanna Mucha, Bartłomiej Sienkiewicz oraz senator Bogdan Zdrojewski.Wcześniej kandydaturę Borysa Budki poparła również była premier Ewa Kopacz. Wewnętrzne głosowanie na szefa PO odbędzie się 25 stycznia.