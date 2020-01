Charytatywna licytacja w szczecińskim liceum

Vouchery do hoteli w Szczecinie, ale też w Warszawie czy Berlinie, kupony na masaże, zabiegi kosmetyczne i wiele innych - takie fanty przygotowali uczniowie i nauczyciele ze szczecińskiego V LO na charytatywną licytację.

Wszystko na rzecz ich ciężko chorej koleżanki, która zmaga się z genetyczną wadą układu odpornościowego.- Weronika któregoś dnia po dwóch godzinach lekcyjnych po prostu poszła do pielęgniarki. Niestety - musiała ją zabrać karetka. Dopiero po wielu dniach badań odkryto, co jej jest - mówi klasowa koleżanka Weroniki Walkowiak - Patrycja Maj.Weronika była dobrym duchem klasy i szkoły - wyjaśnia nauczycielka z LO nr V, Lilianna Chrzempka.- Udzielała się również w samorządzie uczniowskim. W tej chwili nauczyciele jeżdżą do niej do domu, tam ją uczą. Widzą u niej wielką motywację, by pójść do przodu - zaznacza nauczycielka.W licytacji mogą wziąć udział zarówno nauczyciele, uczniowie jak i osoby niezwiązane ze szkołą.- Będzie można np. wylicytować warsztaty rękodzieła, warsztaty taneczne... Mamy też do wylicytowania vouchery do wielu różnych hoteli - wylicza jedna z uczennic.Licytacja zacznie się w środę po godz. 17. Szczegóły na profilu facebookowym uczniowskiego samorządu ogólniaka.