Ojciec marszałka Senatu, Tomasza Grodzkiego pracował w UB

Ojciec marszałka Senatu, Tomasza Grodzkiego był funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego PRL - donosi tygodnik Gazeta Polska. źródło: https://twitter.com/DorotaKania2/

Stanisław Grodzki został zwerbowany do Urzędu Bezpieczeństwa jako felczer i pracował w więzieniu, gdzie przebywali żołnierze podziemia niepodległościowego - mówi Radiu Szczecin Dorota Kania, autorka tekstu "Ubek Grodzki - ukrywana historia ojca marszałka Senatu".



- Stanisław Grodzki znalazł się w UB z werbunku, co oznacza, że nie został na siłę "wrzucony" do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego tylko został zwerbowany. Jego przejście do UB było poprzedzone bardzo wnikliwym sprawdzeniem całej jego rodziny i to wynika z akt - zaznaczyła Dorota Kania.



Z materiałów Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że UB załatwił pracę Stanisławowi Grodzkiemu na stanowisku felczera z więzieniu w Grodzisku Wielkopolskim.



- Wiemy, że na terenie tego więzienia były wykonywane wyroki śmierci, ponieważ zachowała się tam szubienica i o tym mówią lokalni pasjonaci historii. Co się działo dokładnie - nie wiemy. Wiemy, że z Grodziska rekrutowali się żołnierze drugiej konspiracji, Żołnierze Wyklęci, bo również na ten temat zachowały się przekazy - dodała Dorota Kania.



Marszałek Tomasz Grodzki nie odniósł się do informacji "Gazety Polskiej" o pracy swojego ojca w Urzędzie Bezpieczeństwa.