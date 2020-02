W niedzielę Marsz Żołnierzy Wyklętych [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kombatanci, grupy rekonstrukcyjne i kilkudziesięciometrowa biało-czerwona flaga - Porozumienie Środowisk Patriotycznych, organizatorzy Szczecińskiego Marszu Żołnierzy Wyklętych, zapraszają mieszkańców na obchody 1 marca.

Jak podkreśla Marek Zakrzewski, wydarzenie jest apolityczne, pod biało-czerwonymi barwami, dla młodszych i starszych. Organizatorzy będą też zbierać środki na dalszą działalność oraz podpisy pod inicjatywą budowy pomnika Polskiego Państwa Podziemnego na placu Tobruckim w Szczecinie.



- Jest to bardzo istotna inicjatywa ze względu na to, że w Szczecinie jest bardzo mało miejsc, przy których możemy wszyscy spotkać się właśnie w takie święta patriotyczne jak to. Dlatego będziemy dalej zbierać podpisy. Obecnie sam projekt leży u władz miasta, więc liczymy, że zostanie zaakceptowany. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasz marsz zakończy się pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego - mówi Zakrzewski.



Początek Szczecińskiego Marszu Żołnierzy Wyklętych w niedzielę 1 marca o godzinie 15 na placu Solidarności. Pochód przejdzie przez miasto do skweru im. Narodowych Sił Zbrojnych.