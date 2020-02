Monument miałby stanąć na placu Tobruckim przy poczcie. Fot. www.google.com/maps

Inicjatorzy budowy pomnika Państwa Podziemnego w Szczecinie będą w niedzielę zbierać podpisy pod swoim pomysłem.

Monument miałby stanąć na placu Tobruckim przy poczcie. To miejsce zostało uzgodnione z architektem miasta. Na razie udało się uzbierać kilkaset podpisów. Każdy będzie mógł się dopisać podczas niedzielnego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.



Jak mówił w "Popołudniowej przeplatance" Radia Szczecin Artur Szczodry z Porozumienia Środowisk Patriotycznych, to Ministerstwo Obrony Narodowej powinno sfinansować budowę pomnika.



- Jesteśmy też przygotowani na pokrycie np. kosztów projektu pewnych wstępnych prac. Liczymy też, że miasto wspomoże - powiedział Szczodry.



Początek Szczecińskiego Marszu Żołnierzy Wyklętych w niedzielę 1 marca o godzinie 15 na placu Solidarności. Pochód przejdzie przez miasto do skweru im. Narodowych Sił Zbrojnych.