MEN zaleca, żeby nie posyłać do szkół chorych dzieci

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie posyłajcie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub do szkoły - to jedno z zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej, które trafi w piątek do szkół w całym kraju.

Resort rekomendować będzie także między innymi, aby do pracy nie przychodzili chorzy pedagodzy czy też inni pracownicy zatrudnieni w oświacie.



Zalecenia wszystkim dyrektorom szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych przekażą w piątek kuratorzy w całym kraju, w tym także Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Mają one związek z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa.