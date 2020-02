Wciąż nie ma decyzji ws. lokalizacji pomnika Polskiego Państwa Podziemnego

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji co do lokalizacji pomnika Polskiego Państwa Podziemnego w Szczecinie - informuje Miasto.

Inicjatorzy budowy złożyli propozycję, by stanął na Placu Tobruckim, jak mówił o tym w "Popołudniowej przeplatance" Radia Szczecin Artur Szczodry z Porozumienia Środowisk Patriotycznych.



- Tam jest wyznaczony fragment przy poczcie, wskazał go architekt miasta. Liczymy, że uda się postawić pomnik w tym miejscu - podkreślał Szczodry.



Jak informuje Sylwia Cyza-Słomska z magistratu, Miasto otrzymało propozycję tej lokalizacji w piśmie i została ona przekazana do zaopiniowania przez wydziały merytorycznie odpowiedzialne za takie decyzje.



Dopiero po otrzymaniu ww. opinii będziemy mogli ustosunkować się do tej propozycji. Według Porozumienia Środowisk Patriotycznych, to Ministerstwo Obrony Narodowej powinno sfinansować budowę pomnika.