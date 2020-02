A teraz coś dla miłośników spacerów i podziwiania Szczecina. Na wycieczkę szlakiem lokalnych mozaik zapraszają w sobotę przewodniczka Joanna Olszowska i artystka Sabina Wacławczyk.

Do tej pory opisały i sfotografowały ich ponad 80, tworząc swoistą mapę, a wciąż nie wiadomo, jak wiele ich jeszcze może być w naszym mieście.- Chciałam sama to wiedzieć, właśnie od tego jesteśmy, ja i Sabina, żeby tropić mozaiki, żeby wypatrywać, żeby słuchać ludzi. Cały czas się tutaj uśmiechamy do ludzi, żeby nam podpowiadali, żeby wchodzili na stronę "Mozaiki Szczecińskie" i podpowiedzieli, gdzie jeszcze można szukać - opowiadała Olszowska.Zbiórka przed spacerem - przed dawnym Kinem Kosmos o godzinie 10:30. Wstęp jest bezpłatny.