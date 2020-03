Kanapki, słodycze i woda dla czekających na granicy [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Staramy się czekającym kierowcom zapewnić posiłek - mówił w Kołbaskowie starosta policki Andrzej Bednarek. Na polecenie wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca, żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej, policjanci i strażnicy graniczni rozdawali kierowcom stojącym w korkach kanapki, słodycze i wodę do picia.

Na granicy polsko-niemieckiej ustawiają się ogromne kolejki.- Będziemy pomagać do odwołania - zapowiedział starosta policki Andrzej Bednarek. - Najważniejsze, żeby w tych długich godzinach oczekiwania ktoś, kto nie ma możliwości zakupienia tego, mógł się posilić. Ściśle współpracujemy ze sztabem pana wojewody, ze wszystkimi. Dziękujemy, w tym nagłym trybie i wojsko, i policja, która nas eskortowała. Będziemy to robić sukcesywnie.Obecnie jedynymi miejscami w naszym regionie do przekraczania polsko-niemieckiej granicy są Świnoujście, Kołbaskowo i Krajnik Dolny.