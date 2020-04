Zakażenie koronawirusem w Amazonie. Pracownicy: "Boimy się, brakuje procedur"

Pracownik hali jednego z największych pracodawców w regionie - firmy Amazon ma koronawirusa. Pozostali pracownicy zakładu z Kołbaskowa obawiają się o swoje zdrowie, firma z kolei uspokaja.

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia firmy Amazon:



zwiększono częstotliwość i intensywność sprzątania - wszystkie klamki drzwiowe, poręcze schodów, przyciski w windach, schowki i ekrany dotykowe są regularnie dezynfekowane,

poproszono wszystkich pracowników o częste mycie rąk wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund, zwłaszcza po wyjściu do łazienki, przed jedzeniem oraz po kaszlu, kichaniu lub wydmuchaniu nosa. Jeżeli mydło i woda nie byłyby łatwo dostępne, należy użyć środka do higieny rąk na bazie alkoholu o stężeniu powyżej 60%,

na terenie centrów logistycznych umieszczono dużą liczbę dozowników z płynem dezynfekującym,

zobowiązano wszystkich pracowników do pozostania w domu i zwracania się o pomoc medyczną, jeśli się źle poczują,

zwiększono liczbę autobusów, aby pracownicy mogli zachować bezpieczny dystans od siebie podczas podróży do i z miejsca pracy,

przeorganizowano przestrzeń stołówek pracowniczych, tak aby zwiększyć przestrzeń pomiędzy osobami do min. 2 metrów,

zrezygnowano ze spotkań organizacyjnych z pracownikami i wydłużono przerwy,

rozpoczęcie zmian zostało rozłożone w czasie, zmieniono harmonogram przerw i wydłużono czas ich trwania tak, aby wszyscy zdążyli skorzystać z wydawanych przez pracodawcę bezpłatnych posiłków, pomimo zredukowanej liczby miejsc w stołówkach,

przeorganizowano łazienki w taki sposób, aby pracownicy mogli zachować odpowiedni odstęp,

tymczasowo ograniczono kontrolę osobistą pracowników przy wyjściu, zapobiegając gromadzeniu się osób blisko siebie,

przygotowano proces zgłaszania potencjalnych przypadków COVID-19 w ramach Amazon oraz do zewnętrznych instytucji,

rozmowy rekrutacyjne na większość stanowisk są przeprowadzane online, a podróże służbowe są ograniczone do minimum,

rozpoczynamy proces mierzenia temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynku.

W poniedziałek, w magazynie rozległa się wiadomość, że jeden z członków załogi jest chory - relacjonuje pan Piotr. - Zostało ogłoszone przez megafon, że jedna osoba jest chora, ale mamy się nie przejmować, bo wszystko jest pod kontrolą. To było wszystko. Boimy się, bo ta osoba przychodziła przez przynajmniej cztery dni do pracy, chodziła między ludźmi, a mamy szatnie bardzo ciasne. Nie wiemy ile osób zostało przez tę osobę zarażonych. Ja nie zauważyłem, żeby jakieś procedury były wprowadzone, my dalej mamy kontakt ze sobą, jeździmy autobusem. Boimy się, każdy z nas ma rodziny, to nie są żarty - mówi pan Piotr.Jak się dowiedzieliśmy, osoby chorej od kilku dni nie ma w pracy. Z biura prasowego firmy Amazon otrzymaliśmy komentarz. Czytamy w nim m.in.: "Wspieramy naszego pracownika, który został poddany leczeniu. Stale monitorujemy sytuację w naszych centrach logistycznych oraz podejmujemy proaktywne działania w celu ochrony współpracowników, którzy mogli mieć kontakt z osobą zakażoną. (...) Państwowa Inspekcja Sanitarna zaaprobowała środki bezpieczeństwa wdrożone przez Amazon i nie znalazła żadnych uchybień w naszych procesach."W hali zwiększono też częstotliwość sprzątania i poproszono pracowników o częste mycie rąk. Postawiono też wszędzie płyny dezynfekujące.Czekamy na komentarz zachodniopomorskiego Sanepidu w tej sprawie. Z informacji pozyskanych od pracownika wynika, że na wszystkich zmianach w Kołbaskowie pracuje około 4 tysięcy osób.