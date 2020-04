"Kłamstwo katyńskie trwało 50 lat"

Prawie pół wieku sowieci, a później komunistyczne władze Polski Ludowej ukrywały prawdę o zbrodni katyńskiej. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku, Związek Radziecki oficjalnie przyznał się, że polskich oficerów zamordowało sowieckie NKWD wiosną 1940 roku - opowiada historyk Tomasz Wolsza.

- Był taki moment w Rosji, że ten pakiet numer jeden. Pakiet, który dotyczył zbrodni katyńskiej, gdzie były właśnie te wszystkie najważniejsze dokumenty, począwszy od tego dokumentu z 5 marca 1940 roku. Poprzez właśnie te dokumenty sporządzone przez poszczególne trójki NKWD, gdzie były personalia osób. One były zdeponowane obok kodu do broni atomowej. To też świadczy o tym, jaką rangę Rosjanie przypisywali tej sprawie, czyli maksymalnego ukrycia kłamstwa katyńskiego - mówił Wolsza.Jeszcze w 1985 władze komunistyczne Polski wybudowały swój pomnik katyński, gdzie napis głosił, iż oficerów zamordowali hitlerowcy w 1941 roku. Do dziś nie znamy listy nazwisk Polaków zamordowanych na Białorusi - podkreślał Paweł Libera z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.- Przekazano listę ukraińską, natomiast białoruskiej nadal nie mamy, były próby rekonstrukcji tej listy. Taką próbę podjął doktor Maciej Wyrwa z Centrum Porozumienia Polsko-Rosyjskiego, wcześniej wieloletni pracownik ośrodka "Karta". To są badania bardzo trudne i tak naprawdę w wielu przypadkach brakuje nawet danych porównawczych - tłumaczył Libera.Polskie cmentarze wojenne, na których pochowane są ofiary Zbrodni Katyńskiej powstały w Charkowie, Katyniu i Miednoje w 2000 roku, a dwa lata później otwarto cmentarz w Bykowni. Zamordowani na Białorusi nie mają miejsca pamięci do dziś.