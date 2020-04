ZS nr 5 w Stargardzie: szyją maski, drukują przyłbice... [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie zamienił się w ośrodek wsparcia do walki z koronawirusem.

Grupa nauczycieli zajęła się produkcją gogli, przyłbic i maseczek. Sprzęt trafi m.in. do stargardzkiego szpitala i Domu Pomocy Społecznej w Dolicach.Jeżeli komuś potrzebna jest pomoc, to - na ile możemy - pomożemy - deklaruje dyr. ZS nr 5 w Stargardzie, Jolanta Kawszyn.- Produkujemy i przekazujemy nieodpłatnie, nie bierzemy nawet złotówki. Robimy, na ile pozwalają nam możliwości. Mamy wspaniałą firmę - Centrum Modelowania Przestrzennego z Goleniowa - która dostarcza nam bardzo dużo materiałów do drukowania na drukarkach 3D - mówiła.Żeby przezwyciężyć kryzys wszyscy muszą połączyć siły - dodaje kierownik kształcenia praktycznego, Krzysztof Bielski.- Drukujemy dopóki możemy, dopóki będzie taka potrzeba. Tak powinien działać system kształcenia branżowego: szkoła powinna mieć możliwość współpracy z pracodawcami, a oni ze szkołą i innymi instytucjami. Ta współpraca powinna trwać między różnymi branżami gospodarki - uważa Bielski.Produkcja w Zespole Szkół nr 5 w Stargardzie trwa od rana do godzin wieczornych.