Poseł Rzepa zaapeluje do władz Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Poseł "wystosuje apel" do władz Meklemburgii-Pomorza Przedniego - Jarosław Rzepa z PSL w "Rozmowach pod krawatem" tak odpowiadał na pytanie o sytuację Polaków, którzy nie mogą wjechać do tego landu.

Gdy Polska zamknęła granice, politycy opozycji protestowali, wspólnie z politykami z Niemiec. I o ile teraz do Polski można przyjechać bez problemu, to władze Meklemburgii utrzymały obostrzenia i za wjazd grożą wysokie mandaty. Pytany o reakcję tych, którzy domagali się otwarcia granic, Jarosław Rzepa zadeklarował.



- Wystosuje apel do strony Meklemburgii, żeby zachowywali się racjonalnie wobec obywateli Polski, bo chyba wzajemnie mamy takie oczekiwania, żeby tak się stało - powiedział Rzepa.



Jeszcze w maju - jak donosiła Deutsche Welle - minister spraw wewnętrznych Meklemburgii Pomorza-Przedniego Lorenz Caffier oraz poseł CDU Philipp Amthor zaproponowali ustanowienie małego ruchu granicznego w regionie przygranicznym, aby ułatwić jego polskim i niemieckim mieszkańcom dojazdy do pracy i powrót do rodzin.