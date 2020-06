Wydział Teologiczny wprowadza nowy kierunek o ochronie małoletnich. Rektor US komentuje

To inicjatywa władz Wydziału Teologicznego - mówił w "Rozmowach pod krawatem" rektor elekt Uniwersytetu Szczecińskiego profesor Waldemar Tarczyński.

Chodzi o stworzenie nowego kierunku studiów podyplomowych - Ochrona małoletnich w Kościele Katolickim.- To jest bardzo dobry ruch - uważa rektor Tarczyński. - Ponieważ są takie patologie w kraju i nie ma co tego ukrywać. Ci ludzie, te osoby, te dzieci, ta młodzież, które znalazły się w takiej sytuacji naprawdę potrzebują pomocy.Ale to była inicjatywa pracowników Wydziału Teologicznego? - zapytał prowadzący Konrad Wojtyła.- Ta inicjatywa zrodziła się na wydziale i jest to bardzo dobry ruch. Zresztą odpowiada on temu, co w tej chwili słyszymy z ust papieża Franciszka, który mówi o tych zagadnieniach - odpowiedział prof. Tarczyński.Ekonomista profesor Waldemar Tarczyński w wyborach na rektora pokonał profesora Waldemara Gosa. Rektor elekt będzie kierował uczelnią do 2024 roku. Tarczyński pełnił już funkcję rektora US w latach 2005-2012.