Prezydent Duda w Łobzie: "wspieramy Polskę i Polaków" [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Prowadzimy realną politykę wspierającą Polskę i Polaków - mówił w Łobzie Prezydent RP Andrzej Duda. Głowa państwa pojawiła się w Parku Miejskim w Łobzie o godz. 10. Urzędujący prezydent podkreślał, że rząd wspiera polską rodzinę i polskich przedsiębiorców.

Prezydent powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Łobza, że do momentu wprowadzenia programu 500 plus w naszym kraju było 800 tysięcy dzieci, które żyły w skrajnym ubóstwie i nie dojadały. Zdaniem prezydenta, sytuacja polskich rodzin diametralnie się zmieniła.To konsekwencja, której nie wykazywała opozycja kiedy rządziła Polską - mówił Andrzej Duda.- Dzisiaj pan Trzaskowski wychodzi i mówi do mediów, że nie głosował przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego. A był wtedy posłem i dwa razy głosował przeciwko mojej ustawie obniżającej wiek emerytalny. I nazywał podwyższenie wieku emerytalnego wysiłkiem modernizacyjnym. To pokazuje oderwanie od życia i od rzeczywistości tych ludzi. Od rzeczywistości, w której żyją ludzie w Polsce - mówił prezydent.W spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą wzięło udział prawie 200 sympatyków głowy państwa. Oprócz tego w wydarzeniu wzięła udział około 20-osobowa grupa wyborców Rafała Trzaskowskiego.II tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca.