Uwaga na oszustów. Pretekstem Polski Bon Turystyczny

Policja i Zakład Usług Społecznych ostrzegają przed oszustami, którzy próbują wyłudzić pieniądze i dane osobowe posiłkując się Polskim Bonem Turystycznym.

Ofiarami mogą być zarówno posiadacze telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Dzwoniący oferują kilkudniowy pobyt w dobrym hotelu, warunkiem jednak jest dopłacenie kilkuset złotych. Takie propozycje to plaga w ostatnich dniach, nie zawsze chodzi tylko o pieniądze - mówili o tym w piątek słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".- Zadzwonili do mnie, ale żeby oni mieli pewność, że rozmawiają z osobą, którą wylosowali to muszą mieć numer dowodu i pesel - poinformował jeden z nich.Apelujemy o czujność i powiadamianie nas o telefonach od oszustów - mówiła podkom. Anna Gembala z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.- Podają się na przykład za pracowników Ministerstwa Rozwoju i zachęcają do skorzystania specjalnej oferty na voucher urlopowy informując, że żeby go otrzymać należy wpłacić pieniądze na podane przez nich konto - dodała podkomisarz Gembala.My do nikogo nie dzwonimy w sprawie bonu - dodał Karol Jagielski ze szczecińskiego oddziału ZUS.- Bon jest tylko w wersji elektronicznej i można go aktywować wyłącznie na koncie, na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS - przypomniał Karol Jagielski.Polski Bon Turystyczny w wysokości 500 złotych to dopłata do wypoczynku dla każdego dziecka do 18. roku życia. Będzie z niego można korzystać od pierwszego sierpnia. Dzień wcześniej, czyli 31 lipca ruszy internetowa rejestracja.