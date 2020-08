Komentarze po zaprzysiężeniu prezydenta: "Nie wszyscy uszanowali powagę chwili"

Jedno to przyjść na uroczystość zaprzysiężenia prezydenta RP, a drugie to przyjść i potrafić się zachować - tak politolodzy w programie "Radio Szczecin na Wieczór" komentowali Zgromadzenie Narodowe, podczas którego Andrzej Duda rozpoczął drugą kadencje.

Posłowie Lewicy postanowili manifestować związanie z ideologią środowisk LGBT, natomiast posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira trzymała transparent z błędem ortograficznym.- Po prostu Sejm to nie ulica, a zaprzysiężenie, to nie wiec - mówił politolog Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Piotr Chrobak. - To nie było miejsce, ani czas na tego typu protesty. Oczywiście, ona ma prawo protestować wszędzie indziej, ale ja bym sobie życzył, żeby w tym budynku parlamentu zachować pewną powagę, a nie to, co niektórzy posłowie ci harcownicy próbują robić. Skoro się już pojawiają, to niech uszanują powagę tej chwili, a nie robią jakieś zachowania typowo wiecowe, a dodatkowo jeszcze nie potrafią pisać poprawnie po polsku.Absencje i manifestacje podczas zaprzysiężenia Andrzeja Dudy ukazują w jakim kierunku będą zmierzać poszczególne formacje polityczne. W przypadku Lewicy, forsowanie postulatów LGBT może znów ich wyrzucić poza parlament - dodał socjolog i polityk Marcin Palade.- Ta droga obrana przez Lewicę, co było bardzo widoczne w kampanii Roberta Biedronia nie zostanie skorygowana, czyli innymi słowy Lewica będzie się przede wszystkim koncentrować na osi wartości na kwestiach obyczajowych. Przypomnę, wynik Roberta Biedronia z pierwszej tury - 2,2 proc. Mniej więcej dla tylu procent Polaków, to jest coś, co może działać - skomentował Palade.Andrzej Duda będzie pełnił II kadencje jako prezydent do 2025. Tym samym jest on trzecim politykiem w XX i XXI wieku, który będzie sprawował - po raz drugi - najwyższy urząd w Polsce. Wcześniej byli to Ignacy Mościcki i Aleksander Kwaśniewski.