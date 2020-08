Patriotyczne śpiewanie na Placu Lotników

- Tym razem postawimy na okres wojny polsko-bolszewickiej. Będą piosenki związane z walkami Legionów, ale i nie zapomnimy o rocznicy Porozumień Sierpniowych - mówi Leszek Dobrzyński, poseł PiS, pomysłodawca i organizator. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Pieśni patriotyczne po raz kolejny będą rozbrzmiewać w centrum Szczecina.

Na Placu Lotników odbędzie się wydarzenie "Śpiewamy polskie pieśni patriotyczne".



- Tym razem postawimy na okres wojny polsko-bolszewickiej. Będą piosenki związane z walkami Legionów, ale i nie zapomnimy o rocznicy Porozumień Sierpniowych - mówi Leszek Dobrzyński, poseł PiS, pomysłodawca i organizator. - W większości to piosenki wesołe, opowiadające o miłości; o tym co spotyka chłopaka, dziewczynę, kiedy zdarza się rozłąka, wojna, walka, kiedy wkracza do tego między nich ojczyzna, o którą trzeba walczyć, zabiegać. Często to piosenki, moim skromnym zdaniem, pełne humoru.



Śpiewanie pieśni patriotycznych to przede wszystkim symptom naszej narodowości i tradycji - mówi Krzysztof Wachowski, kierownik zespołu Sweet Four. - W pierwszej części zaśpiewamy "Pieśń rycerską", "Hej sokoły", "O ziemio ojców" i "Modlitwę". W drugiej części wystąpi zespół akordeonistów pana Czesława Lewickiego. A trzecią część zaśpiewamy wspólnie z publicznością.



Początek o godzinie 17.