Wojewoda zachodniopomorski o finansowaniu lotniska Szczecin-Goleniów

Według umowy wspólników to samorząd odpowiada za bieżące funkcjonowanie lotniska w Goleniowie - mówił w "Rozmowie pod krawatem" przedstawiciel rządu w regionie, wojewoda zachodniopomorski, Tomasz Hinc.

Jednocześnie podkreślał, że firma dostanie wsparcie z Warszawy - pieniądze są, potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej.- Został złożony wniosek do Komisji Europejskiej o możliwość przeprowadzenia inwestycji - za kwotę w pierwszym etapie 108 mln zł - rozbudowy lotniska. W tym samymporozumieniu jest informacja o tym, że to strona samorządowa odpowiada za bieżące funkcjonowanie lotnisk. Oczywiście pojawił się Covid, polski rząd chcąc pomócpolskim lotniskom, wszystkim - nie tylko lotnisku Szczecin-Goleniów - zabezpieczył kwotę 142 mln i ta kwota jest przecież w budżecie państwa zabezpieczona - mówił Hinc.To odpowiedź na działania marszałka województwa. Olgierd Geblewicz, polityk PO, wstrzymał ostatnio finansowanie portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Twierdzi, że rząd nie wywiązuje się ze swoich obietnic.Na to odpowiedział większościowy udziałowiec, Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze, który zarzuca Geblewiczowi złą wolę i świadome "granie na upadłość lotniska".