Technikum Morskie w Darłowie na kwarantannie

Zespół Szkół Morskich w Darłowie przechodzi w piątek na hybrydowy tryb nauki. Zmiana sposobu nauczania dotyczy jedynie Technikum Morskiego.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uczniowie technicznych klas objęci zostali 10-dniową kwarantanną. Do 18 września zajęcia będą się odbywały w sposób zdalny.Zmiana sposobu nauczania w szkole w Darłowie nie dotyczy uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia.Przypomnijmy, że hybrydowy tryb nauki obowiązuje nadal w Szkole Podstawowej nr 17 w Koszalinie (do 14 września) oraz w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie (do 17 września).Na hybrydowy tryb nauczania przechodzi także Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu. 10-dniowa kwarantanna dotyczy jednak tylko jednej klasy Technikum Logistycznego.W województwie zachodniopomorskim pod nadzorem epidemiologicznym pozostaje II Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie oraz Technikum Ekonomiczne przy ul. Sowińskiego w Szczecinie.