Policjant ze Szczecina wydał książkę [ZDJĘCIA]

"Policja w walce o zabytki" to nowa książka komisarza doktora Marka Łuczaka, koordynatora ds. zabytków Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

- To kompendium wiedzy na temat przestępczości przeciwko zabytkom - mówi policjant. - Książka jest to swoisty "manual" dla policjantów, jak odzyskiwać dzieła sztuki, chodzi o przepisy i też te wszystkie przepisy po roku 1945 roku. Chodzi o prawa własności zabytków, przestępstwa, wykroczenia, kary administracyjne, tryb postępowania. Książka generalnie będzie rozsyłana do wszystkich komend wojewódzkich, szkół policji, komend czy powiatowych bibliotek.



Jak podkreśla Marek Łuczak, aby skutecznie ścigać przestępców, nie wystarczy sama wiedza, którą można wyczytać z książki. Chodzi o najtrudniejszy element tej pracy.



- Dotarcie do środowiska, czyli inaczej mówiąc mieć znajomości i ludzi, którzy są na bieżąco, aby samemu wiedzieć, kto się czym zajmuje. Jeżeli giną znaczki, musimy wiedzieć kto skupuje konkretne serię znaczków np. ze zwierzętami. To nie jest tak, że policja nagle przez przypadek na to trafia. Trzeba wiedzieć, kto kupiłby taką rzecz i dalej już tropić taką osobę - tłumaczy Łuczak.



Publikacja została wydana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.