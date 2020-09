Spór o przebudowę Teatru Polskiego na sesji sejmiku [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dyskusja o przebudowie Teatru Polskiego na sesji zachodniopomorskiego sejmiku - radni opozycji z PiS pytali o kolejne przesuwane płatności i czy to nie oznacza opóźnień. Marszałek województwa z PO zapewniał, że harmonogram jest dotrzymywany i wyjaśniał, że zmiany terminu wystawiania faktur to normalna praktyka.

Zbigniew Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości zwracał uwagę, że w porównaniu do pierwotnego planu wydatków na przebudowę Teatru Polskiego, na 2022 rok przesunięto wydanie w sumie ponad 57 milionów złotych.



- Niestety, tak wynika po prostu z budżetu. Niewiele będzie się działo do końca tego roku, niewiele wydarzy się w roku 2021 - patrząc na te przesunięcia. A wszystko ma się materializować dopiero w roku 2022 - mówił Bogucki.



Marszałek Olgierd Geblewicz z PO odpowiadał, że wykonawca przedstawił harmonogram prac i z niego wynika również harmonogram płac.



- Z naszego punktu widzenia ważne jest to, czy jest zgodny z harmonogramem postęp prac na budowie. I państwu oświadczam, że jest. Po drugie, czy w chwili obecnej występują ryzyka związane z niedotrzymaniem terminu przez wykonawcę. Na chwilę obecną my takich ryzyk nie widzimy - mówił Geblewicz.



Według przedstawianych wcześniej informacji, inwestycja w Teatr Polski - przebudowa starej i budowa nowej części - ma zakończyć się w 2022 roku.