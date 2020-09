CBA m.in. w Zdunowie. Pełnomocnik marszałka Senatu wydaje oświadczenie

Tomasz Grodzki. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Prof. Tomasz Grodzki nigdy nie uzależniał leczenia pacjentów od zapłaty pieniędzy - pisze w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji Jacek Dubois, adwokat marszałka Senatu.

W ten sposób odnosi się do doniesień medialnych na temat akcji CBA w szpitalu w Zdunowie.



We wtorek prawie setka agentów CBA przeszukała 23 miejsca, między innymi Szpital Wojewódzki w Szczecinie. To w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie śledztwem w sprawie tzw. "afery kopertowej".



Dubois dalej pisze m.in. że "pod adresem prof. Tomasza Grodzkiego nigdy nie padały jakiekolwiek zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych za prowadzone przez niego leczenie". A wszystkie zarzuty w tej sprawie pojawiły się dopiero, gdy Grodzki został marszałkiem Senatu, dodatkowo pochodzą głównie od osób związanych z obecną władzą.



W związku z pomówieniami profesor Grodzki złożył zawiadomienia w prokuraturze, jednak żadne postępowanie jeszcze się nie rozpoczęło.



Dalej Dubois wtorkową akcję CBA określa jako mającą wykreować dowody, które mają obciążyć Grodzkiego. Jak pisze to "próba zgromadzenia dowodów, które nie istnieją", a nawet, że akcja została przeprowadzona po to, by odwrócić uwagę od problemów z obozie rządzącym.



Do prokuratury i CBA zgłosiło się ponad 100 osób, które oskarżają profesora Grodzkiego o przyjmowanie łapówek.



Do korupcji miało dochodzić kiedy Grodzki był dyrektorem w szpitalu Szczecin-Zdunowo.