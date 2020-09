"Ten rok nad morzem może będzie lepszy niż ten, który minął"

Prezydent Świnoujścia optymistycznie o trwającym jeszcze sezonie turystycznym: - To może być bardzo dobry rok - mówił w "Rozmowie pod krawatem" Janusz Żmurkiewicz.

Po fatalnym pierwszym półroczu, gdy restauracje, hotele czy pensjonaty były zamknięte z powodu koronawirusa - w kolejnych miesiącach turyści przyjechali do Świnoujścia. Janusz Żmurkiewicz podkreślał, że zarówno miasto, jak i rząd, pomogły branży w przetrwaniu trudnych miesięcy.- Rzeczywiście było źle, dostrzegaliśmy to i pomagaliśmy. Ale branża otrzymała wcale niemałe wsparcie, przede wszystkim państwa. Nasi przedsiębiorcy otrzymali ponad 83 miliony złotych. Świnoujście jest miastem bezpiecznym. Jeżeli się nie zdarzy jakieś nieszczęście, bo dzisiaj mamy pojedyncze przypadki, to jestem przekonany, że ten rok w sumie może będzie lepszy jak ten, który minął - mówi Prezydent Świnoujścia.Jak podkreślają specjaliści, wielu turystów, którzy w innych okolicznościach wyjechaliby zagranicę, tym razem spędza urlopy w Polsce.