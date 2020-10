Różaniec do granic w 30 zachodniopomorskich parafiach

30 parafii Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej włączy się w akcję "Różaniec do granic", która w środę odbędzie się na granicach morskich i lądowych.

To modlitwa różańcem w intencji Polski. W niektórych parafiach rozpocznie się mszą świętą, a około godziny 15 wierni spotkają się m.in. na przejściach granicznych.To druga edycja wydarzenia, które odbyło się w 2017 roku i teraz chcemy do niego nawiązać - mówi ks. dr Piotr Skiba, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.- Granica morska od Mrzeżyna do Świnoujścia, to jest 14 parafii oraz 16 parafii od Świnoujścia aż po Czelin. Zapraszamy wszystkich do parafii nadmorskich i nadgranicznych, gdzie jest granica lądowa naszej ojczyzny, na wspólną modlitwę - mówi ks. Skiba.Szczegółowy wykaz parafii, w których odbędzie się akcja "Różaniec do granic", znajdziecie na podstronie " Religia na fali ".