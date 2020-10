Marynarka Wojenna i "Terytorialsi" łączą siły. Ruszyły wspólne manewry [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jeden z epizodów ćwiczenia "Wargacz 20" w szczecińskim porcie.

Chodzi o manewry, które od poniedziałku organizuje 8. Flotylla Obrony Wybrzeża. Jednym ze scenariuszy jest transport Odrą sprzętu i żołnierzy.



W zadania zaangażowali się mundurowi z 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze wsiedli więc na okręt i odpłynęli do Świnoujścia.



- "Terytorialsi" chętnie biorą udział w ćwiczeniach - komentował podpułkownik Mirosław Radwan, zastępca dowódcy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. - Samo zaproszenie do ćwiczenia "Wargacz 20" nastąpiło już w zeszłym roku, było to planowane podczas konferencji planistycznej. Razem uzgodniliśmy, że będziemy ćwiczyć jeden etap z naszych zadań, czyli przemieszczenie drogą morską do wykonywania zadania.



- Manewry "Wargacz 20" to najważniejsze wydarzenie w roku - mówił rzecznik prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski. - Swoistego rodzaju egzamin dla naszych sił, biorą w tym udział wszystkie jednostki 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, zarówno dywizjony okrętów, jak i okręty każdej klasy oraz jednostki brzegowe, które zabezpieczają nas bojowo i logistycznie podczas tego ćwiczenia.



Okręt wypłynął z Nabrzeża Czeskiego w Szczecinie o 10:00. Sprzęt oraz żołnierzy "terytorialsów" zabrał okręt transportowo-minowy. Większość zadań ćwiczenia toczy się - rzecz jasna - na morzu.

