Radna poparła opłaty za dostęp do boiska, a teraz jest zbulwersowana [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jest za, a nawet przeciw. Radna Edyta Łongiewska-Wijas bulwersuje się w sprawie, którą wcześniej sama poparła. Chodzi o boisko przy ulicy Orlej w szczecińskim Kijewie.

To skandal, aby organizacje płaciły za jego korzystanie - uważa radna Łongiewska-Wijas. Albo to celowa manipulacja, albo nie zdaje sobie sprawy jak głosuje, bo sama przecież poparła uchwałę w tej sprawie - komentuje prezes klubu FC Aquila Szczecin.



Podczas ostatniej sesji rady miasta Edyta Łongiewska-Wijas mówiła, że stowarzyszenie Kocham Kijewo zwróciło się do Miejskiego Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, aby móc korzystać z boiska przy Orlej. Ośrodek w odpowiedzi przedstawił cennik. To jest niepojęte - komentowała radna.



- Mieszkańcy mają płacić za dostęp do boiska. Tutaj się dzieje coś niepokojącego. W imieniu mieszkańców żądam dostępu do tego boiska - mówiła Łongiewska-Wijas.



Najczęściej z boiska przy Orlej korzysta klub FC Aquila Szczecin. Jak mówi jego prezes Jan Tomczyk, klub też musi płacić, bo rok temu 26 listopada rada miasta - w tym radna Łongiewska-Wijas - przegłosowała uchwałę w tej sprawie.



- I co ona teraz wygaduje, że jakieś opłaty, jakby to się z kosmosu wzięło - mówi Tomczyk.



Boisko przy ulicy Orlej było wybudowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, a projekt zgłosił klub FC Aquilla Szczecin, który zrzesza około 100 osób.



W uzasadnieniu do uchwały, która pozwala MOSRiR-owi pobierać pieniądze za użytkowanie obiektów ośrodka czytamy, że ma to na celu zoptymalizowanie wykorzystanie infrastruktury sportowej w zarządzie MOSRiR.