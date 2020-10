Protest na pl. Szarych Szeregów. "To jest wojna" [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kolejny dzień akcji ogólnopolskiego strajku kobiet. W Szczecinie akcja był zwołana na godzinę 16.30 na rondzie Szarych Szeregów.

"To jest wojna" - to jedno z łagodniejszych haseł, jakie można usłyszeć. Nie brakuje wulgaryzmów i dużo ostrzejszych haseł na plakatach, które przynieśli ze sobą zgromadzeni. Na miejscu większość to młode osoby. Cały plac Szarych Szeregów jest zajęty, trudno oszacować ile osób jest na miejscu. Były też przemówienia m.in. posłanki Lewicy Katarzyny Kotuli, w której wypowiedziach również nie brakowało wulgaryzmów. O godzinie 17.00 protest nadal trwał.



W związku z manifestacją wokół pl. Szarych Szeregów są potężne korki. Lepiej omijać ten rejon miasta, bo nie da się przyjechać do placu ulicą Piłsudskiego. Tak samo jest niemal od pl. Kościuszki na alei Piastów.