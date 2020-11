"Jeśli chwycimy różańce, możemy zmienić bieg historii"

Od 1 listopada do 8 listopada trwa akcja "Różaniec do granic nieba". Jak informują organizatorzy, "poprzez przebłaganie Boga, za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie cierpienia, jakiego doznały dzieci nienarodzone pragniemy ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów". Modlitwy mogą odbywać się w kościołach, ale także rodzinnie w domach.

Wzywamy do powszechnej mobilizacji modlitewnej. Po ludzku nie ma już dobrych rozwiązań, potrzebujemy interwencji Bożej w kraju i narodzie - mówi współorganizator akcji "Różaniec do granic nieba” Maciej Bodasiński. - Różaniec do granic nieba jest narzędziem danym przez Pana Boga nam, na ten moment, na te czasy. Jeśli wszyscy chwycimy różańce do dłoni i będziemy się głęboko modlić, to możemy zmienić bieg historii. Możemy zmienić wszystko przez modlitwę i pokutę za grzechy.- Czujemy, że dzieci, którym nie dane było się narodzić, są już blisko Boga i mogą się wstawiać za nami - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek. - Dlatego też prosimy o obecność w naszej modlitwie dzieci, którym nie dane było się narodzić, aby wraz z nami w tym trudnym czasie, także w temacie dzieci nienarodzonych, aby pomagały bardziej nam wszystkim doświadczyć wartości życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.Więcej informacji o akcji w audycji katolickiej "Religia na fali" i na rozaniecdogranic.pl. „Różaniec do granic nieba” to kontynuacja modlitewnej inicjatywy „Różaniec do granic” oraz odpowiedź na trudną sytuację Polski i świata.