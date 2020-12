Jest budżet województwa na 2021 rok. "To kropla w morzu"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Po dwóch godzinach dyskusji, większość sejmikowa - radnych KO, PSL, SLD i Bezpartyjnych - uchwaliła budżet województwa zachodniopomorskiego na przyszły rok. Przeciw była opozycja z PiS.

Marszałek Olgierd Geblewicz mówił, że w obliczonym na nieco ponad miliard dwieście milionów złotych planie wydatków, w przyszłym roku będą dalej realizowane inwestycje drogowe, trasy rowerowe czy budowy Teatru Polskiego i biurowca Urzędu Marszałkowskiego.



- To niewątpliwie budżet ambitny, naznaczony wieloma inwestycjami, a to jest wielka praca i wielki wysiłek dla wszystkich służb Urzędu Marszałkowego - zapewniał Geblewicz.



W ocenie opozycji z Prawa i Sprawiedliwości, proponowany budżet jest niedostosowany do trudnej sytuacji gospodarczej doby pandemii - mówiła przewodnicząca klubu Małgorzata Jacyna-Witt.



- Miliard w skali województwa to jest nic, to jest kropla na dobrą sprawę. Pomijając fakt, że przeznaczona na to, żeby wybudować Urząd Marszałkowski, Teatr Polski i muzeum - tłumaczyła Jacyna-Witt.



Jak informuje Urząd Marszałkowski, prawie połowa pieniędzy z budżetu będzie przeznaczona na inwestycje.