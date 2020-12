Szef zachodniopomorskiej Solidarności: W tym mieście łatwiej jest uhonorować bolszewika niż Styczeń'71

W tym mieście łatwiej uhonorować bolszewika niż strajkujących robotników - mówi w "Rozmowach pod krawatem" przewodniczący zachodniopomorskiej Solidarności Mieczysław Jurek.

Odniósł to zarówno do sprawy nieremontowanej historycznej świetlicy stoczniowej, jak i starań o uhonorowanie Komitetu Strajkowego stoczni z Grudnia 1970 roku.Urzędnicy przerzucają się odpowiedzialnością - a zarówno Miasto, jak i Ministerstwo Kultury nie robią nic w sprawie świetlicy stoczniowej - podkreślał Jurek. Podawał też przykład starań Solidarności o inne upamiętnienie strajkujących.- Kłopot na przykład z upamiętnieniem Komitetu Strajkowego ze Stycznia 1971 roku i też kilka lat się borykamy i jesteśmy zwodzeni przez prezydenta miasta, który bojkotuje naszą inicjatywę i dzięki Bogu, że zdarzył się nam taki wojewoda jak Tomasz Hinc i śruba okrętowa ze statku Solidarność zostanie postawiona przed Urzędem Wojewódzkim. W tym mieście łatwiej jest uhonorować bolszewika niż Styczeń'71 - powiedział Mieczysław Jurek.Honorowanie bolszewika to przypomnienie, jak zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska z okazji rocznicy Cudu nad Wisłą złożył kwiaty pod odsłoniętym w rocznicę rewolucji październikowej Pomnikiem Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich.