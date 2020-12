Bezdomni i potrzebujący obdarowani w katedrze [WIDEO, ZDJĘCIA]

Prawie pół tysiąca osób otrzymało w Wigilię świąteczne paczki przygotowane przez Caritas i sponsorów. To wsparcie, na jakie w tym roku mogli liczyć bezdomni i potrzebujący ze Szczecina.

Zwykle 24 grudnia spotykali się na wigilii przy Bazylice Archikatedralnej. W tym roku plany pokrzyżowała epidemia. Nikt jednak nie został bez wsparcia. - Dziękuję za wszystko. Wesołych i zdrowych świąt. Teraz idę do córki świętować i dzielić się opłatkiem. Jestem sama, nie mam męża. Z dziećmi się podzielę. Rodzina jest dla mnie ważna. Najważniejsze, że są inni, którzy chcą pomóc i mają otwarte serca. Przyszedłem tu, bo chciałem spotkać się z Bogiem - mówili obdarowani.Nic nie zastąpi spotkania przy wspólnym stole, ale każde wsparcie jest ważne - mówi ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. - W tym roku wiele osób jeszcze hojniej chciało się podzielić rozumiejąc trudną sytuację osób biednych przed i w czasie świąt. Liczymy więc na to, że zmienią się okoliczności i będziemy mogli się spotykać w normalny sposób, a nasza hojność będzie rosła z roku na rok.W sumie paczki przygotowane przez Caritas i sponsorów trafiły do kilku tysięcy osób w regionie.