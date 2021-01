W negocjacjach budżetu UE "Polska ugrała maksimum tego, co mogła ugrać"

Fot. www.wikipedia.org / Amio Cajander

Wydaje się, że w negocjacjach unijnego budżetu Polska "ugrała" - mówił w "Rozmowie pod krawatem" politolog prof. US Maciej Drzonek.

Jednocześnie naukowiec zaznaczał, że unijni urzędnicy nie zrezygnują z szermowania hasłami praworządności, aby dyscyplinować kraje wspólnoty.



Profesor Drzonek zwracał uwagę, że w Unii Europejskiej coraz większą władzę mają urzędnicy.



- Wydaje się jednak, że Polska ugrała maksimum tego, co mogła ugrać. Co nie oznacza, że to nas uchroni właśnie od wykorzystywania tych haseł typu "praworządność", czy być może w przyszłości jakieś inne hasło, którym Unia zacznie szermować po to, żeby politycznie niepoprawne względem rozumienia poprawności unijnej państwa szachować - mówił Drzonek.



Według Macieja Drzonka, gdy na szczytach szefów państw Wspólnoty obowiązuje zasada jednomyślności, to już w przypadku działań samej Komisji Europejskiej tak już nie jest.