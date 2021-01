Zawirowania z rejestracją szczepień przeciwko Covid-19?

Rejestracja do szczepień przeciwko Covid-19 to jeden wielki bałagan - mówi właścicielka przychodni. NFZ odpowiada: dajmy sobie czas.

W piątek wystartowała rejestracja do szczepień dla seniorów powyżej 80. roku życia.Można to zrobić, dzwoniąc na ogólnopolską infolinię, przez Internet lub do konkretnego punktu szczepień.Jak mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" dr n. med. specjalista medycyny rodzinnej i właścicielka przychodni Wiesława Fabian, przychodnia ma 30 szczepionek na tydzień, chętnych jest jednak znacznie więcej. Limit został wyczerpany już do końca marca, a pacjenci są rozgoryczeni.- O godzinie 10:00 wszystkie miejsca do końca marca zajęte. Pacjentów w przychodni na Kadłubka - w wieku 80 plus - mamy trzy tysiące osiemset, mogliśmy zarejestrować 300, w tym nasi pacjenci i pacjenci z innych przychodni. Uważam, że puszczenie szczepień populacyjnych z takimi ilościami jest błędem - tłumaczyła Fabian.Punkty szczepień powinny sobie poradzić z rejestracją, jedyne co może martwić to brak szczepionek, jak przyznawała Małgorzata Koszur, rzecznik zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.- Mamy nadzieję, że te dostawy będą większe. I te punkty szczepień będą mogły zamawiać tyle szczepionek, ile będą mogły zużyć. Szczepienie jest dobrowolne i bezpłatne. Wszyscy mamy do niego prawo, także każdy w tej kolejności, która wyznaczona została w systemie i przepisach prawnych, będzie mógł taką szczepionkę otrzymać - informowała Koszur.Do tej pory w cały kraju na szczepienia przeciwko koronawirusowi zarejestrowało się 127 tysięcy osób powyżej 80. roku życia.