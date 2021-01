Eksperci "Kawiarenki" o powrocie dzieci do szkół

W poniedziałek koniec ferii. Najmłodsi uczniowie - z klas 1-3 - powrócą do nauczania stacjonarnego.

O słuszności tej decyzji dyskutowali goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.Senator Platformy Obywatelskiej Magdalena Kochan mówiła, że powrót dzieci wiąże się z dużym ryzykiem epidemicznym. - To, że dzieci w mniejszym stopniu zapadają na te choroby nie oznacza, że jej nie przenoszą, są świetnymi przekaźnikami.Radny klubu PiS w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zwracał z kolei uwagę na optymistyczne wyniki przesiewowych badań nauczycieli. - Jakbyśmy popatrzyli na badania przesiewowe, to koronawirus, jeśli chodzi o nauczycieli klas 1-3, to ten procent wynosi - dwa. Trzeba popatrzeć od strony naukowej, nie tylko takiej demagogii politycznej.- Powrót dzieci do szkół oznacza również powrót wielu rodziców do pracy - mówił poseł PSL Jarosław Rzepa. - Rodzice też potrzebują tego wytchnienia, poza tym gospodarka potrzebuje pracowników. Przypominam, że część jest wyłączona właśnie z tego względu.- Organizacja zajęć w czasie pandemii, to ogromne wyzwanie logistyczne - oceniał Marek Zakrzewski z Porozumienia. - Bardzo ważna jest teraz rola dyrektorów, ponieważ wracają klasy tylko 1-3, więc cała szkoła będzie praktycznie do wykorzystania. To sprawdzian jest dla dyrekcji o odpowiednie rozmieszczenie i rozlokowane uczniów.W przesiewowych badaniach nauczycieli w naszym regionie udział wzięło około 70 procent kadry pedagogicznej.