Kompromis ws. dzierżawy kamienicy siostrom kalkuciankom

Szczecińscy radni komisji zdrowia za wydzierżawieniem siostrom "kalkuciankom" kamienicy na Łasztowni na 30 lat. To kompromis, bo prezydent Szczecina proponował dzierżawę wieczystą, na co nie zgodziła się część radnych KO.

Siostry Misjonarki Miłości od 30 lat na Łasztowni pomagają bezdomnym i ubogim, przeważnie ludziom, którzy są poza systemem ochrony zdrowia i opieki społecznej w Polsce.Siostry chciały budynek remontować, a antyklerykalna część KO sprzeciwiła się oddawaniu kamienicy "kościołowi".30-letnia dzierżawa jest więc kompromisem. Za minimalną stawkę 528 złotych miesięcznie - mówiła radnym dyrektor wydziału nieruchomości Maria Latkowska. Wymieniała też, co dzieje się w kamienicy.- Wydawanych jest rocznie 19 300 obiadów. To, czego nie oferuje żadna inna instytucja, czyli czasowe zamieszkanie. Chorym, niepełnosprawnym, często znalezionym po prostu na ulicy - mówiła Latkowska.Wolontariuszka Stowarzyszenia Feniks lekarz Ewa Kościołek-Olof podkreślała, że bez ich współpracy Siostrami Misjonarkami Miłości, Szczecin miałby problem z zajęciem się osobami bezdomnymi. A to problem cały czas palący i realny.- To są obrazki z ostatniego tygodnia naszej działalności. Proszę zobaczyć, jak nogę pacjenta zjadają robaki - mówiła Kościołek-Olof.Wcześniej - choć nie jednogłośnie - za 30-letnią dzierżawą była komisja budownictwa szczecińskiej Rady Miasta. Głosowanie na sesji ma się odbyć we wtorek.