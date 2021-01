Awantura o głosowanie w sejmiku ws. stanowiska o poparciu dla kobiet

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kłótnia o procedury na sesji zachodniopomorskiego sejmiku. Powtórne głosowanie - po tym, jak Platforma Obywatelska przegrała pierwsze - ostatecznie radni koalicji przyjęli zaproponowane przez PO stanowisko.

Chodzi o dokument w sprawie poparcia dla kobiet, którym Trybunał Konstytucyjny "zabiera prawo decydowania o własnym losie, gdy znajdą się w dramatycznych, życiowych sytuacjach". Sejmik chce przekazać też 100 tysięcy złotych dla organizacji, które będą - jak to określono - "wspierać kobiety".



W pierwszym głosowaniu PO przegrała, bo zdaniem części radnych, należało poprawić treść stanowiska. Na przykład uściślić propozycję finansowania i wykreślić akapit o tym, że rząd "prowokuje ludzi do wyjścia na ulicę".



Ale doszło do ponownego głosowania, bo prawnik obsługujący sejmik po interwencji PO dopatrzył się próby zmiany porządku obrad, a wtedy obowiązuje określony limit głosów, którego nie osiągnięto. I przy sprzeciwie opozycyjnego PiS, przeredagowane stanowisko w drugim głosowaniu ostatecznie przyjęto.