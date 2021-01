Remont masowca "Resko" w szczecińskiej stoczni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Masowiec "Resko" przystosowany do pływania na amerykańskich Wielkich Jeziorach przypłynął na remont do Morskiej Stoczni Remontowej Gryfi.

W tym roku Polska Żegluga Morska przeprowadzi remonty siedmiu statków w polskich stoczniach.



Na masowcu zamontowana zostanie kosztowana instalacja do uzdatniania wód balastowych - mówi Krzysztof Zaremba, prezes Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.



- Chodzi o to, żeby nie dokonywać za pomocą wymiany tych wód transferu fauny i flory z mórz południowych na północne i odwrotnie. Taki ekologiczny wymóg, który nakłada niestety na armatorów bardzo duże koszty. Ale z punktu widzenia stoczni jest to zysk - mówi Zaremba.



Gryfia wyremontuje też kolejny duży samochodowiec kompanii KESS.



- Koncern Kawasaki to jest nasz stały klient, który ma swoją flotę samochodowców. To jest druga jednostka w tym roku, ta większa, z ogólnie czterech, które już zrobiliśmy. Będzie dokowany na naszym największym doku nr 5. Mamy też kilka innych jednostek, w tym z PŻM. Nasi ludzie mają pełne ręce pracy - mówi prezes Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.



Prezes Gryfii zapewnia, że ma pakiet statków na remonty do końca kwietnia.