Nowe płatne parkingi już od poniedziałku [ZDJĘCIA]

Cztery nowe płatne parkingi niestrzeżone zaczną działać od poniedziałku w Szczecinie.

Chodzi o ulice Szymanowskiego, Ogińskiego, Czarnieckiego i plac postojowy pod Trasą Zamkową.Zasady parkowania zmienią się również w nowo utworzonej Strefie Zamieszkania Stare Miasto. Obejmą one ulice Łaziebną i Mariacką oraz część ulic Tkackiej, Staromłyńskiej, Koński Kierat i Staromiejskiej.- Miasto Szczecin chce wymusić w tej strefie większą rotację samochodów - mówi Wojciech Jachim ze spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.- Strefa zamieszkania Stare Miasto, to efekt nowej polityki transportowej gminy Szczecin, której celem jest zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej w rejonie placu Orła Białego, a zwiększenie rotacyjności miejsc postojowych poprzez podniesienie opłaty za postój, tak postulowali mieszkańcy i przedsiębiorcy w trakcie prototypowania - tłumaczy Jachim.Godzina parkowania - w tej części miasta - kosztować będzie więc 6 złotych. Opłata ta obowiązywać będzie w dni robocze od 8.00 do 17.00.Za brak ważnego biletu parkingowego lub za zaparkowanie poza miejscami wyznaczonymi kierowcy zapłacą karę w wysokości 200 złotych.Kolejne zmiany dotyczące parkowania kierowców Miasto Szczecin zamierza wprowadzić już od 31 marca. Wówczas niemal dwukrotnie powiększona zostanie Strefa Płatnego Parkowania.