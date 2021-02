Dobrzyński o konflikcie w Porozumieniu: Obie strony są na dość radykalnych pozycjach

Partie w Polsce również obowiązuje prawo; po to jest statut, aby go przestrzegać - tak o konflikcie w Porozumieniu mówił w "Rozmowach pod Krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.

Partią, która jest częścią Zjednoczonej Prawicy, targają wewnętrzne spory. Sąd koleżeński w Porozumieniu zdecydował, że Jarosław Gowin "nie może się uważać za prezesa", po tym, jak złamał statut ugrupowania. Poseł PiS Leszek Dobrzyński ma nadzieję, że koalicjant uporządkuje swoje wewnętrzne sprawy.- Póki co, obie strony, z głosów medialnych, które do tej pory śledziłem, są na swoich dosyć radykalnych pozycjach, więc pytanie. Nie śledzę także statutu Porozumienia. Natomiast, jeśli on został w tym wypadku złamany, i to tak, jak przedstawia pan Bielan, dosyć radykalnie, bo nie było wyboru przewodniczącego. Po to jest statut, żeby go przestrzegać. Jeśli ktoś go łamie, można się narazić na to, że potem jest sprawa w sądzie - powiedział Leszek Dobrzyński.Dobrzyński nie mówił, jak sytuacja w Porozumieniu może przełożyć się na sytuację w Zjednoczonej Prawicy. Poseł PiS podkreślał, że informacje o rzekomych, tajnych rozmowach Gowin-Tusk nie budują zaufania do lidera Porozumienia.