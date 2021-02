To nie była zdrada - Hennig-Kloska o przejściu do Polski 2050

Paulina Hennig-Kloska. Fot. paulinahennigkloska.eu

Nikogo nie zdradziłam - mówi posłanka Paulina Hennig-Kloska i zapewnia w "Rozmowach pod Krawatem", że jej akces do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni ważył się do ostatniej chwili.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu posłanka zdecydowanie zaprzeczała, gdy wyciekły informacje o jej wyjściu z Koalicji Obywatelskiej i Nowoczesnej. Ostatecznie doszło do tego w poniedziałek.



- Nikogo nie zdradziłam, ja przede wszystkim przyszłam do polityki realizować pewien pakiet wartości - zapewniała Hennig-Kloska.



- Ale były te fotografie jeszcze w ubiegłym tygodniu na korytarzu sejmowym w objęciu Adama Szłapki i te zapewnienia, że Pani przejście do Polski 2050 to bezpodstawne plotki - zauważył Piotr Cywiński.



- Rozmawialiśmy istotnie przez cały weekend. Adam, gdyby słuchał tego - podobnie jak inne osoby, z którymi rozmawiałam - tego, co mówię - dobrze wiedziałby, że jestem w procesie podejmowania decyzji - tłumaczyła posłanka.



Teraz Paulina Hennig-Kloska przekonuje, że to Szymon Hołownia jest nadzieją dla Polski i "chce mu oddać całe swoje doświadczenie".