Rozpoczyna się Wielki Post

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Dziś Środa Popielcowa. Katolicy rozpoczynają Wielki Post, który jest 40-dniowym okresem przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Chrystusa, które są najważniejsze dla chrześcijan. Kościół liczy 40 dni od Środy Popielcowej do czwartku przed Wielkanocą, nie wliczając niedziel.

Wielki Post dzieli się na dwa etapy, tłumaczy ks. Michał Mikołajczak.



- Pierwszy - przypominający o potrzebie nawrócenia i drugi - bezpośrednie już przygotowanie do konkretnego święta. Te ostatnie dni Wielkiego Postu będą nas bezpośrednio przygotowywały na tajemnice Świętego Triduum Paschalnego, czyli na tajemnice i misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa - wyjaśnia Mikołajczak.



Chrześcijanie przygotowują się do Wielkanocy przez modlitwę, post i jałmużnę, czyli na przykład bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.



- Dla mnie Wielki post jest czasem dawania przestrzeni Bogu w moim życiu, poprzez ograniczanie zbędnych bodźców z głośników, internetu, marketów. - Czas Wielkiego Postu zachęca mnie do przemiany duchowej, żebym się stawał lepszym człowiekiem, ojcem, mężem czy pracownikiem. - To czas, kiedy próbuję wygospodarować każdego dnia więcej przestrzeni na spotkanie z Bogiem. Środa Popielcowa to taki dzień startu w nową rzeczywistość - mówią wierni.



Wielkanoc w tym roku przypada u katolików czwartego kwietnia.