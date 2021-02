Ruszyła wycinka na skarpie Zamku Książąt Pomorskich

W piątek rozpoczęła się wycinka drzew z północnej skarpy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Drzewa uniemożliwiały przeprowadzenie kolejnego etapu zagospodarowania Tarasów Zamku.Wyciętych zostanie 58 sztuk drzewa oraz 175 mkw krzewów. Drzewa uniemożliwiają wejście do niedawno odkrytych tuneli i stanowią zagrożenie dla stabilności podłoża.- Skarpa nie jest wykonana z materiału budowlanego, tylko jest to gruzowisko po budynkach zburzonych w czasie wojny - mówił niezależny ekspert, inżynier Stanisław Kamiński.Po zakończeniu wycinki drzew, ruszą kolejne prace związane z realizacją inwestycji zagospospodarowania tarasów Zamku.- Wycinka drzew pozwoli nam rozpocząć kolejny etap, a mianowicie poszukiwanie i wykonywanie i wydrażnianie dwóch wejść u podnóża skarpy, co otworzy nam drogę do przeprowadzenia interdyscyplinarnych badań z dziedziny geotechniki, konstrukcji, architektury, archeologii i konserwacji - dodawał Kamiński.Zakończenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów potrwa do końca miesiąca.