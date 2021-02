Niezwykła historia szczecińskiego księdza. Książka już w księgarniach

Ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. www.facebook.com/Małgorzata Terlikowska

Zanim trafił do seminarium i rozpoczął działania pro life, piaskował statki w stoczni i sprzedawał banany na ulicy w Szczecinie.

Wywiad-rzeka Małgorzaty Terlikowskiej z księdzem Tomaszem Kancelarczykiem - szefem Fundacji Małych Stópek - trafił właśnie do księgarni. Książka pt. "Chodzi mi o życie" opowiada o losach duchownego.



- Warto po nią sięgnąć, żeby zobaczyć, że nie ma ludzi niepotrzebnych, nieważnych - mówi autorka. - I jeśli nie będziemy mieć wrażliwości, to mówienie o obronie życia będzie tylko pustym frazesem. To nie jest tylko mówienie o tym, jak trzeba to życie chronić, tylko to jest bardzo konkretne działanie. Wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka, czasem kosztem własnego komfortu, ale jeśli jest cel, jest człowiek, to ten cel jest człowiekiem. I dla ks. Tomasza zawsze najważniejszy jest drugi człowiek.



- Niejako zostałem wkręcony w Marsz dla Życia, bo pierwotnie byłem jego krytykiem - mówi ksiądz Tomasz Kancelarczyk i tłumaczy jak ponad 8 lat temu powstała Fundacja. - I ktoś wyskoczył, to niech ksiądz pomoże nam zrobić ten marsz. I w sposób naturalny ten marsz poprowadził do różnych sytuacji aborcyjnych, bo trafiały do mnie takie sprawy i nie mogłem powiedzieć, że ja jestem tylko od Marszu dla Życia, ja jestem tylko od gadania. Ja biorę to na siebie i staram się pomóc. Jedna, następna sprawa i potem było ich tak dużo, że potrzebna była pewna instytucja.



Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Esprit. Ksiądz informuje, że każdego tygodnia fundacja kontaktuje się z kobietą, która stanęła przed trudnym wyborem: urodzić czy poddać się aborcji. Pracownicy starają się wesprzeć pomocą materialną, jak choćby zapewniając pieluchy. Zapewniają też pomoc psychiczną.