Europoseł PiS: Wielu polityków niemieckich nieustannie działa na rzecz uruchomienia Nord Stream 2

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości krytykuje "obłudną" politykę Europy wobec Rosji. - Gdy głośno padają słowa "potępienia", tak Władimir Putin ma nadal realne wpływy na to, co dzieje się na kontynencie - oceniał profesor Zdzisław Krasnodębski.

Polityk zwracał uwagę - chociażby na przykładzie budowy gazociągu Nord Stream II - że chociaż polityka sankcji jeszcze działa, to wielu polityków niemieckich nieustannie działa na rzecz uruchomienia instalacji.- Pokazuje też całą obłudę, jeśli chodzi o politykę wobec Rosji. Z jednej strony oczywiście są sankcje, ostatnio minister spraw zagranicznych Heiko Maas potępił Rosję, jednocześnie jego partia robi wszystko, żeby ta inwestycja została dokończona - powiedział Krasnodębski.Krasnodębski zwracał też uwagę na ostatnią wizytę Putina na Białorusi i umacnianie reżimu Łukaszenki. Zdaniem polityka PiS, także niewydolność organizacyjna Unii Europejskiej w sprawie szczepionek, to idealna sytuacja dla Rosji, która miała rozpocząć produkcję leku na dużą skalę i będzie mogła to wykorzystać politycznie.