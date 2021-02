"Kapłaństwo bez ludzi byłoby bardzo trudne i smutne"

Ks. Jakub Bartczak prowadził szkolne rekolekcje wielkopostne w Myśliborzu. Fot. Archiwum prywatne

Ksiądz, raper i autor tekstów, prowadził szkolne rekolekcje wielkopostne w parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu.

Ks. Jakub Bartczak na co dzień posługuje w parafii pod Wrocławiem, ale znany jest także z tego, że tworzy chrześcijański rap, by śpiewać o Bogu. W czwartek na zakończenie rekolekcji wystąpi jeszcze w koncercie.



A co zdaniem kapłana zmieniła epidemia koronawirusa w Kościele?



- Letni katolicy pewnie jakoś pożegnali się z kościołem, a ci, którzy są mocno zaangażowani w kościół, mają jeszcze większą motywację, aby się spotykać z Panem Bogiem. A jeśli chodzi o duchowieństwo, to sobie uświadomiłem, że bardzo istotnym elementem w moim powołaniu jest drugi człowiek. I msza święta bez ludzi i ograniczony kontakt uświadomił mi, że takie kapłaństwo byłoby dla mnie bardzo trudne i smutne - mówi ks. Jakub Bartczak, który obecnie posługuje w Sulistrowicach pod Wrocławiem.



Koncert z udziałem ks. Jakuba Bartczaka i ks. Macieja Czaczyka, który posługuje w Myśliborzu, a 10 lat temu wygrał telewizyjny program "Must be the music", odbędzie się o godzinie 18.30 w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Myśliborzu. Wystąpią również uczniowie tej szkoły oraz schola parafii pw. św. Jana Chrzciciela.



Transmisja na profilu facebookowym Kolegiaty Myśliborskiej.